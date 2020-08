Rotterdamse reddingswerkers klaar met zoeken naar overlevenden in Libanon

Jop Heinen van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond vertelt over het werk van het USAR-team in Libanon

Het speciale reddingsteam USAR, met veel regionale vrijwilligers, is klaar met het zoeken naar overlevenden na de enorme explosie in Libanon. Het team richt zich nu op andere taken, zoals het controleren van gebouwen op instortingsgevaar.

Vorige week ging een team van 64 vrijwilligers van de politie, brandweer, ambulancedienst en defensie naar de hoofdstad Beiroet, na de explosie in het havengebied. De belangrijkste taak was om te zoeken in de puinhopen naar overlevenden.

Die zijn niet gevonden. "We hebben samen met wat andere teams het havengebied uitgekamd", legt Jop Heinen van de Rotterdamse brandweer uit. "Met speurhonden hebben we de puinhopen doorzocht. We kunnen uitsluiten dat daar nog iemand onder zit."

De USAR-teamleden hebben nu een nieuwe taak gekregen. "Twee van onze teams zijn naar de Nederlandse ambassade gegaan om te helpen bij het inspecteren van de schade en het veiligstellen van de spullen", gaat Heinen verder. "Onze bouwkundigen en de reddingswerkers gaan ook de binnenstad in om samen met autoriteiten gebouwen te schouwen. Is zo'n gebouw nog stabiel? Kan er veilig gewerkt worden? En dan gaan we helpen de boel stabieler te maken."

Lokale bevolking

Nu de hulpverleners ook buiten de hermetisch afgesloten zone in het havengebied komen, komen ze ook meer in contact met de lokale bevolking. Heinen: "We merken veel positieve reacties. De collega's worden aangesproken en op de foto gezet. Er is veel dankbaarheid richting ons en de teams."

Nu de belangrijkste taak erop zit, verwacht Heinen dat ze over een paar dagen weer terugkomen naar Nederland. "Het is fijn dat we kunnen helpen bij de noodhulp, maar onze belangrijkste taak zit erop. Normaal heb je zeven tot acht dagen nodig om te zoeken naar de slachtoffers, maar die periode was nu korter."