Bioloog Menno Schilthuizen onderzocht als tiener de kevers van Voorne en herhaalt dat veertig jaar later

Op de middelbare school deed Menno Schilthuizen uitgebreid veldonderzoek naar kevers in de duinen van Voorne. Om te zien of er veel veranderd is, doet Schilthuizen dit onderzoek nu, veertig jaar later en inmiddels als bioloog, nog eens over.

Daartoe aangespoord door zijn biologieleraar Daan Vestergaard op het Stedelijk Gymnasium in Schiedam, heeft Menno Schilthuizen veertig jaar geleden op school jarenlang onderzoek gedaan naar loop- en waterkevers in de duinen van Oostvoorne. Precies op dezelfde manier als toen, doet hij dat onderzoek nu nog eens over en niet alleen uit nostalgie. Hij wil weten wat er de laatste veertig jaar is veranderd.

Keverpassie

In de weekenden ging hij vanuit Schiedam op de fiets naar de duinen, samen met zijn biologieleraar en een groepje andere scholieren.

Zijn vrienden "deden" vooral vogels, hij de kevers: "Ik denk dat het 1978 moet zijn geweest toen ik een zandloopkever vond. Daan Vestergaard heeft die voor mij opgeprikt. Het was de eerste van een grote keververzameling en een keverpassie die altijd gebleven is."

Veldwerk

Er is indertijd een uitgebreide inventarisatie gedaan van de soorten die toen voorkwamen in het gebied en het lijkt Schilthuizen leuk om te zien hoe dat nu is. Voor zijn veldonderzoek graaft Schilthuizen simpele jampotjes in de gron, waar de kevers vanzelf in kruipen. Door het onderzoek op precies dezelfde manier te doen als toen, kan Schilthuizen een wetenschappelijke vergelijking maken.

Hoewel de bioloog nog lang niet klaar is met zijn onderzoek, ziet hij nu al duidelijke veranderingen: "Tientallen soorten die ik toen alleen in de meer warme delen van het land tegenkwam zijn nu, waarschijnlijk door klimaatverandering, opgeschoven naar de kust."

Schilthuizen wil ook vrijwilligers inschakelen voor zijn onderzoek. Daarom wordt er in het najaar een keverweekend gehouden in samenwerking met natuurorganisaties van de plaatselijke IVN en KNNV.