Fabelachtige omhaal Joel Zwarts leidt oefenzege Excelsior in

De aanvaller van Excelsior zag halverwege de eerste helft de bal aan de zijkant van het strafschopgebied, bedacht zich geen moment en scoorde met een fantastische omhaal.

Later deze middag verschijnt een samenvatting van de wedstrijd, met uiteraard de beelden van de wereldgoal van Joel Zwarts.

Het duel was vanwege de hitte vervroegd naar 11:00 uur. Er werd drie keer dertig minuten gevoetbald en er was ieder kwartier een drinkpauze.

Aan het begin van het tweede deel van de wedstrijd gingen de sproeiers aan. De spelers voetbalden gewoon door.

Ook in dit deel van het duel was Excelsior beter. Na dom balverlies van de TOP Oss-verdediging schoot Mats Wieffer op de paal. In de aanval die daarop volgde, pompte Brandon Ormonde Ottewil de bal de zestien in, kopte Omarsson de bal goed terug en schoot Zwarts van dichtbij raak: 0-2.

In het laatste half uur waren de krachten bij beide ploegen wat weg en kreeg alleen TOP Oss nog een grote kans om te scoren, maar de thuisclub stuitte op doelman Alessandro Damen.