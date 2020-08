Een kijkje: 't Platje in Vlaardingen nadert opening

De herbouw van 't Platje, Vlaardings beroemdste terras van weleer, nadert zijn voltooiing. Al decennia lang is Chinees restaurant China Garden een begrip in de stad, maar het beroemde dakterras was niet meer. Totdat de jonge Jun Chou de zaak van zijn ouders overnam en het gebouw in oude luister herstelde.

Na de sloop van het oude vervallen pand van China Garden lag de wereld voor Jun open. Zijn droom om de mooiste plek van Vlaardingen weer toegankelijk te maken voor gasten verliep anders dan gedacht. Bij de sloop stuitte men op asbest, dat leidde tot forse vertraging. De belangrijkste hobbel kwam echter dit voorjaar toen het coronavirus opdook.

De geplande opening met Kerstmis 2019 werd eerder al niet gehaald. "We hebben nu alle spullen eindelijk binnen vanuit China en hopen over een paar weken open te gaan, wellicht gefaseerd. Kijken hoe het allemaal in de praktijk werkt met die anderhalve meter", zegt Jun optimistisch.

Lieve familie

Aan bekijks geen gebrek op de Maasboulevard in Vlaardingen. "Het is zo mooi om te zien dat veel vaste gasten vaak een kijkje komen nemen. Ik ben daar erg blij mee, men is ons nog niet vergeten ondanks de tegenslag."

Adrie van Hengel kan dat beamen. Zij neemt driemaal per week een kijkje naar de vorderingen van het stralend witte pand. "Ik mis het hoor", zegt ze tegen Jun. "Ik kan niet wachten tot ik weer mijn favoriete tiepan-gerecht kan bestellen hier. Zo'n lieve familie, ik kan niet wachten."

Vorige week kwam eindelijk de zeecontainer vanuit China aan. "We hebben allerlei originele Chinese spullen hierheen gehaald, maar het verzamelen daarvan liep door corona nogal wat vertraging op", vertelt Jun (37). "Nu staan alle dozen hier en is het grote uitpakken begonnen, alleen het bestek hebben we door alle vertraging in Nederland moeten bestellen." Vader en moeder Chou helpen dag en nacht mee bij het voltooien van hun zoon's droom. "Alleen mijn vader kan even niet helpen. Bij het uitpakken kreeg hij een voetstuk van een tafel op zijn voet en hij heeft nu een gebroken teen. Dat scheelt toch twee handen met uitpakken", lacht Jun.

September

Een exacte openingsdatum wil de goedlachse ondernemer niet noemen. "Er moet nog wel het een en ander gebeuren hier binnen, maar ergens in september moet lukken. Wellicht gefaseerd met eerst afhalen en bezorgen, een drankje en hapje op het terras boven. We moeten even kijken hoe het loopt ook. Als we een bepaalde datum niet halen zijn gasten teleurgesteld en dat wil ik voorkomen. Een soort soft-opening zeg maar."

Een korte rondleiding laat een prachtig, nieuw restaurant zien. Aan alle details is gedacht. "Onze binnenhuisarchitect heeft mooi werk geleverd. Rood, zwart en goud zijn de prominente kleuren binnen. En er zijn wat bekende attributen uit het oude restaurant terug gebracht. Ook het thema 'tuin' zit erin met bloemen en natuurlijke tinten op muren en meubilair", vertelt Jun. "Bij de trap staat zelfs een oude gietijzeren pilaar die we achter schotten terugvonden in de oude keuken. Echt van het oude Platje. En ook de drakenplafondverlichting en de bekende drakenpoorten van het oude China Garden zijn terug."

Mysterieus luikje

De familie Chou heeft voor het restaurant de modernste apparatuur aangeschaft. "Alles is ook open. Je kunt de keuken en de bereiding van je gerecht zien, want de tijd dat je eten uit een mysterieus luikje kwam is voorbij."

Op de begane grond is de keuken, een afhaalbar en een wacht- annex leesruimte. "Hier kun je lekker een krantje lezen, drankje of klein hapje doen, en werken. Er zijn usb-aansluitingen én wifi", toont Jun.

Op de eerste verdieping is het restaurant, op de tweede verdieping een zaal voor feesten en partijen. Alles sfeervol, kleurrijk ingericht. "En dan de trap op en met een drankje of toetje dakterras 't Platje op. Genieten van een levend schilderij met alles dat voorbij vaart."