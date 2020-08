Verslaggever Jacco van Giessen in gesprek met verkeersregelaar Edwin Vogler

Edwin Volger in gesprek met strandgangers

Verkeersregelaar Edwin moet strandgangers teleurstellen in Hoek van Holland

Stranden in regio 'oververhit' door massale toeloop

Extreme hitte zaterdag en dus ook extreme drukte rond de stranden in de regio. In Rockanje, Hellevoetsluis, de Maasvlakte, en zeker ook in Hoek van Holland. Verkeersregelaars hadden hun handen vol om het verkeer om te leiden.