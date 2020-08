Drugslab ontdekt op bedrijventerrein Hellevoetsluis

In Hellevoetsluis is in een bedrijfspand aan de Einsteinweg een drugslab ontdekt. De brandweer kwam naar het pand na een melding van een chemische lucht op het bedrijventerrein Kickersbloem.

Bij nadere inspectie door een adviseur Gevaarlijke Stoffen van de Veiligheidsregio bleek in het gebouw een drugslab te zitten. Er zijn grondstoffen aangetroffen waarmee drugs geproduceerd kunnen worden.

De omgeving is afgezet en politie hoort getuigen over het drugslab. Ook is één persoon die in de buurt was en zich niet helemaal lekker voelde, kort nagekeken door een ambulance.