Zeven tips voor een vakantie in Albrandswaard en Nissewaard

Het coronavirus gooit roet in de vakanties van veel mensen, maar ook in de eigen regio is genoeg te beleven. De Zomertoer, Bestemming Rijnmond was deze week in de Albrandswaard en gemeente Nissewaard. Zeven tips.

Overwin je hoogtevrees in het klimbos

Klimmen, klauteren en tokkelen op meters hoogte. Het kind in jezelf komt weer naar boven bij een bezoek aan het klimbos in Poortugaal. Het ziet er misschien gemakkelijk uit, maar schijn bedriegt...



Heen en weer met het Rhoons Veer

Het Rhoons Veer brengt je deze zomer elke dag vanuit Rhoon naar Oud-Beijerland, Spijkenisse en de Oude Tol. Ook de fiets kan mee, dus ideaal voor mensen die een dagje willen fietsen in de Albrandswaard, Nissewaard of Hoeksche Waard!



Gooi een hengeltje uit

Visliefhebbers kunnen hun hart ophalen in de gemeente Nissewaard. Visvijver De Zalmforel in Geervliet is dé plek om een hengeltje uit te gooien. Of je ook daadwerkelijk wat vangt, hangt volgens eigenaar Marcel Mos vooral af van één factor: geluk.



Ontsnap uit de kamer van Houdini

Illusionist Christian Farla uit Poortugaal kan momenteel niet optreden vanwege het coronavirus, dus houdt hij zich bezig met zijn andere hobby: escape rooms. In Poortugaal heeft hij drie kamers, waar mensen binnen een uur uit moeten ontsnappen.



Doe mee aan een pubquiz

Hoe heet de ezel uit de verhalen van Winnie de Pooh? Wie was de eerste echtgenote van acteur Richard Gere? Van welk land is Asunción de hoofdstad? Woensdagavond is quizavond bij Café Merz in Spijkenisse. Het café organiseert al bijna vijftien jaar op wekelijkse basis een pubquiz en sommige teams zijn daar al vanaf het prille begin bij.



Vaar over de Bernisse en hoor alles over de geschiedenis van Voorne-Putten

De Bernisse bij Voorne-Putten is al zo oud als de weg naar Rome. Het was in de Middeleeuwen een belangrijke waterweg, maar tegenwoordig dient het als recreatiegebied. Vrijwilligers van Stichting Fluisterboot nemen bezoekers mee over de Bernisse en vertellen honderduit over de omgeving.



Leef je uit in Albrandswaards Avonturen Park

Zwemmen, vlot varen, zandkastelen bouwen, trampoline springen of een lekker potje voetballen. Kinderen kunnen zich uitleven in het Albrandswaards Avonturen Park (AAP) in Poortugaal. Het is een topjaar voor het park, want door de thuisblijfzomer weten meer mensen dan ooit deze plek te vinden.