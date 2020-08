Het weer van vandaag: opnieuw tropisch warm!

Ook vandaag doet de zon weer goede zaken. Wel drijft er af en toe wat hoge bewolking over, waardoor de zon soms minder fel schijnt. Toch loopt de temperatuur weer flink op. Het is 30 graden op het strand tot lokaal 33 graden in het oosten van de regio. Er staat een matige en aan zee soms vrij krachtige noordoostenwind, windkracht 3 tot 5.