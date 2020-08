Feyenoord wint eerste oefenduel van Sparta: Bozenik onderscheidt zich

Feyenoord kon al vrij snel in het duel op voorsprong komen. In de twaalfde minuut verscheen Robert Bozenik voor het doel van Sparta. Hij bleef koel: 1-0.

Drie minuten later was het weer raak voor de Slowaak. In alle vrijheid liep hij op de doelman af. Hij schoot wederom knap raak: 2-0.

En daar bleef het voor rust niet bij. Feyenoord kon voor rust nog een derde treffer produceren. De talentvolle aanvaller Crysencio Summerville maakte de derde treffer voor de Rotterdammers.

In de tweede helft wisselden Henk Fraser en Dick Advocaat erop los. Dat kwam het niveau van de wedstrijd niet ten goede. Er gebeurde, op een paar schoten van Spartanen na, niet veel meer.

Scoreverloop

12' 1-0 Robert Bozenik

15' 2-0 Robert Bozenik

22' 3-0 Crysencio Summerville