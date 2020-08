Buurtwacht houdt net op tijd illegale zwemmers tegen bij buitenbad Pernis

Buurtwachters rond het buitenbad van Pernis hebben in de nacht van zaterdag op zondag vier jongeren tegengehouden die over het hek van het zwembad wilden klimmen voor een duik in het water. De jongeren waren met de laatste metro uit Schiedam gekomen, wisten niet dat illegaal zwemmen in Pernis zo gevoelig ligt en zijn terug naar huis gegaan.