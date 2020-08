Koelsystemen van tehuizen Humanitas vallen uit, meerdere bewoners onwel

De koelinstallatie en het ventilatiesysteem van twee locaties van Humanitas in Rotterdam-Carnisse en Barendrecht zijn zondagmiddag ruim twee uur uitgevallen. Meerdere bewoners van de gesloten afdeling voor dementerende mensen aan de Carnissedreef werden onwel door de hitte.

Drie bewoners moesten worden geholpen door ambulancepersoneel. De brandweer werd ingeschakeld om het gebouw te koelen door het dak nat te spuiten. Na twee uur werd de oorzaak van het defect gevonden. Omdat het systeem door de extreme hitte opnieuw zou kunnen uitvallen, wordt nog gezocht naar een permanente oplossing. De brandweer houdt het dak nog nat tot later in de avond.

In de vestiging van Humanitas in Barendrecht, waar mensen met een lichamelijke beperking wonen, is niemand onwel geworden.