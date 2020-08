Mark Koevermans over Feyenoord: 'Het ziet er beter uit dan drie maanden geleden'

Algemeen directeur van Feyenoord, Mark Koevermans, houdt er een raar gevoel aan over. "Het is een vreemd gezicht om iedereen met een mondkapje te zien lopen. Maar als ik om me heen kijk, volgt iedereen het goed op. Het zijn rare omstandigheden, maar het zijn nu eenmaal maatregelen die we moeten nemen. We hopen dat in september en oktober bij competitie- en Europa League-wedstrijden weer zoveel mogelijk mensen het stadion in kunnen."

Feyenoord verdient veel minder geld, doordat er minder supporters naar binnen kunnen. "We hebben er rekening mee gehouden dat we de eerste helft van het seizoen zonder publiek zouden spelen. Het vooruitzicht was dat het 12 à 15.000 mensen zou kunnen worden. Dan zouden we iets meer dan break-even spelen. Vandaag kost de wedstrijd ons dus geld, dat doen we graag, want we willen het testen of alles werkt wat we doen. De toegang, de afstand. Maar ook alle horecagelegenheden zijn geopend. Dus wat dat betreft is het een goede test. Maar we draaien nu wel maximale kosten."

Gesteund

Feyenoord voelt zich wel gesteund door het bedrijfsleven en de supporters. "Het ziet er beter uit dan drie maanden geleden, dat merken we aan de cijfers en de begroting. Maar, als we in januari zonder publiek moeten spelen en er komt een tweede en derde golf, en je speelt een heel seizoen zonder publiek, dan komen wij ook in de problemen. Maar dat geldt denk ik voor driekwart van Nederland."

Speler met corona

Een Feyenoord-speler besmet met het coronavirus. "Dat is vervelend. Maar, je houdt er toch rekening mee dat het kan gebeuren."

De speler in kwestie had geen klachten. "Ik ben geen dokter, maar wat ik weet is dat hij geen klachten heeft. Hij is thuis en voelt zich goed. Hij kan hopelijk na de quarantaineperiode weer aansluiten."

Geen uitsluitsel over stadion

Er zijn ook zorgen over Feyenoord City. Rond deze tijd zou er al meer bekend zijn. "Ik kan er nu niks op zeggen, ik denk dat we ergens in de nazomer, half september, met nieuws kunnen komen. Er spelen nog een aantal dingen die we moeten bespreken en op moeten lossen. Geef ons nog een paar weken tijd. Even geduld, dan komen we naar buiten met de ontwikkeling van het nieuwe stadion."

Bekijk hierboven heel het gesprek met Mark Koevermans.