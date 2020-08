Feyenoord-supporters houden zich aan coronamaatregelen: 'Wil mijn club niet in diskrediet brengen'

Maar dat vonden de supporters geen probleem, vertelt een supporter met een origineel mondkapje: "Wat hebbie nou op je muil joh", begint een supporter, met diezelfde tekst op zijn mondkapje.

De coronamaatregelen waren geen overweging om niet te komen. "Ik ga naar alle thuiswedstrijden van Feyenoord. We gaan niet zingen vandaag. Als er een vaccin is, is alles weer mogelijk. De maatregelen zijn een goede zaak. Ze hebben het tijdens de openbare training verziekt (waar Feyenoord-supporters massaal zongen, red.). Als ze gewoon gehoorzaam waren geweest, was er niks aan de hand geweest."

Een andere supporter sluit zich bij deze woorden aan. "We moeten ons gewoon aan de maatregelen houden. Er is genoeg ellende, na aanleiding van afgelopen woensdag."

De supporter juicht tegen Sparta niet, maar als het om 'het echie' gaat, kan hij niet anders. "Ja, dan ga ik juichen. Dat is voetbal, anders kan je net zo goed thuisblijven."

Vandaag was dat geen optie. "Ik ben een Feyenoorder! Alles wat er in De Kuip gebeurt, daar wil ik gewoon bij zijn."

Bekijk hierboven meerdere gesprekken met Feyenoord-supporters.