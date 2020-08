Leroy Fer over Feyenoord-Sparta: 'Eerste helft goed voetbal laten zien'

Leroy Fer over Feyenoord-Sparta: 'In eerste helft goed voetbal laten zien'

"Het eerste gedeelte was het écht doorkomen, maar gelukkig scoren we twee snelle goals. We hebben het daarna goed uitgespeeld", gaat hij verder.

Fer kon leven met het spel van de Rotterdammers. "Ik denk dat we in de eerste helft goed voetbal hebben laten zien. Het is natuurlijk de eerste wedstrijd, dat is moeilijk. In de tweede helft was het ook wat minder, maar het blijft eerste wedstrijd. Het is de voorbereiding."

Fer vond het een gek beeld, zo'n lege Kuip. "Maar je bent wel blij dat je überhaupt weer op het veld kan staan, na zo'n lange tijd. Dat er zelfs fans waren om hun club te supporten: daar zijn we gewoon blij mee", sluit hij af.

