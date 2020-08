Bozenik over goals tijdens Feyenoord-Sparta: 'Met Van Persie over dit soort situaties gehad'

Bozenik over goals tijdens Feyenoord-Sparta: 'Met Van Persie over dit soort goals gehad'

Robert Bozenik liet zich zondag in het oefenduel tegen Sparta van zijn goede kant zien. De Slowaak maakte in De Kuip twee doelpunten voor Feyenoord. "Het was een goede middag", zegt Bozenik tegenover Rijnmond.

"De eerste trainingen waren zwaar. We trainen heel hard. Ik denk dat iedereen na lange tijd weer heeft kunnen genieten van deze wedstrijd. We winnen met 3-0 en dat is belangrijk", gaat hij verder.

Robin van Persie ging afgelopen week als spitsentrainer met hem aan de slag. "Een oefening die we ook tijdens de training deden, probeerde ik vandaag uit. Dat was meteen succesvol.

Ik ben heel dankbaar dat ik met Robin mag samenwerken. Hij is een legende en hij is heel goed voor mij. We praten heel veel over mijn kansen en mijn positie. We hebben het dan ook gehad over situaties zoals bij mijn tweede doelpunt. Iedereen dacht dat ik van afstand zou schieten, maar ik wachtte en veranderde mijn positie."

