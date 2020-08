Abdou Harroui (Sparta): 'Aanvoerdersband zegt niets, maar geeft wel vertrouwen'

Abdou Harroui had in de oefenwedstrijd tegen Feyenoord in de Kuip in de eerste helft de aanvoerdersband van Sparta om. En dat gaf hem een goed gevoel. "Zeker, ik ben een jonge jongen. Aanvoerder zijn is sowieso leuk, ik moet het vertrouwen van de trainer vertalen in de wedstrijd."