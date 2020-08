Advocaat wil meer supporters in De Kuip: 'Op het strand zaten er ook 50.000'

"Woensdag kwamen er ook supporters kijken. Ze hebben twee minuten wat geroepen. Ze zitten 3,5 meter van elkaar, dus wat kan er gebeuren? In een stadion van 50.000 man, kan je nog 20.000 man in het stadion hebben. Als je het terugbrengt tot 3.000. Tsja, dan maak je nooit fouten.

Het mag en kan wel meer. Ik bedoel, natuurlijk moeten we voorzichtig zijn. Maar op het strand zaten er ook 50.000 mensen", zegt Advocaat. "En dat zonder mondkapje. De dokter zou me doodschieten", zegt de trainer met een knipoog.

Advocaat ging ook in op het resultaat tegen Sparta: 3-0. "Het ging vooral om het fysieke en daarom was het voor beide ploegen een goede partij. De uitslag speelt niet zo'n grote rol. Het is leuk dat je wint, maar het belangrijkste is om in de conditie te komen die je in de competitie nodig hebt."

Bekijk hierboven heel het gesprek met Advocaat.