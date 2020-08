Haven Rotterdam wil Beiroet helpen met herstel verwoeste haven

Het ministerie van Buitenlandse Zaken wil samen met de haven van Rotterdam kijken hoe Nederland Libanon kan helpen bij het herstel van de haven van Beiroet. Die haven is de motor van de Libanese economie, maar werd dinsdag door een enorme explosie verwoest.

"We kijken samen met de haven van Rotterdam hoe we door middel van de Wereldbank kunnen helpen, bij het bergen binnen de haven, zodat schepen met bijvoorbeeld voedsel weer kunnen aanleggen, maar ook bij de wederopbouw van de haven zelf", zei minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking tegen de NOS.

"Dat zijn heel moeilijke technische processen. We hebben enorme kunde en kennis en dat biedt ook weer kansen voor het Nederlands bedrijfsleven, om daar iets goeds te doen."

Eerder stuurde Nederland al een hulpteam voor het opsporen van slachtoffers onder het puin. Onder die hulpverleners zijn veel brandweerlieden uit de regio Rijnmond. Nederland heeft drie miljoen euro aan noodhulp beschikbaar gesteld voor Beiroet en 1 miljoen euro overgemaakt aan het Rode Kruis.

In de haven Beiroet ontplofte vorige week een opslagplaats waar jarenlang zo'n 2750 ton in beslag genomen ammoniumnitraat lag opgeslagen. De krachtige explosie veroorzaakte een ravage in de stad en kostte aan meer dan 150 mensen het leven.

De gigantische klap in de haven sloeg een krater van 43 meter diep.