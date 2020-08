Zwartrijden wordt minder makkelijk door 'kuchschermen' in bussen en trams

Alle bussen en trams in Nederland krijgen zogenoemde 'kuchschermen' voor chauffeurs. Dat betekent dat reizigers weer voorin kunnen instappen, schrijft De Telegraaf. De komende weken worden de doorzichtige schermen geplaatst.

Koepelorganisatie OVNL zegt tegen de krant dat zwartrijders het straks moeilijker krijgen. "Sinds de coronacrisis is er gemiddeld al zo'n twintig procent zwartrijders, omdat de voordeur ter bescherming van de bestuurder dicht blijft", zegt voorzitter Pedro Peters. "Normaal is dat een à twee procent. Door achter instappen schiet het percentage omhoog."

Eenrichtingsverkeer

Naast de kuchschermen gaan chauffeurs bij iedere halte hun voertuig ventileren door alle deuren te openen. Ook wordt er eenrichtingsverkeer ingevoerd, voor erin en achter eruit. "De kans op blootstelling aan het virus wordt zo nog kleiner, in aanvulling op de al verplichte mondkapjes", zegt Peters, die voorheen directeur was van de RET in Rotterdam.

Begin september gaan de eerste bussen en trams met scherm de weg op. In oktober moet de klus zijn afgerond.