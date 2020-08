Cruiseschip Rotterdam komt aan in Rotterdam voor afscheid

Het cruiseschip Rotterdam van de Holland Amerika Lijn is maandagochtend aangekomen in Rotterdam. Het schip ligt aan de Wilhelminakade, waar fans afscheid kunnen nemen. De Rotterdam is verkocht.

Het schip vaart dinsdag door naar Damen Shipyard voor onderhoud en gaat daarna naar de nieuwe eigenaar.



Holland America Line heeft vanaf 1872 verschillende schepen in de vaart gehad met de naam Rotterdam. Veruit het bekendst is de Rotterdam V, ook wel The Grande Dame, die nu aan de kade van Katendrecht ligt en in gebruik is als hotel.