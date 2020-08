Bijzonder Rotterdams beeldmateriaal uit 1945 duikt op: Chinezen vieren capitulatie Japan

Een still uit de beelden: Chinese draak in de optocht

Het scheelt weinig of niemand zou de beelden ooit nog hebben gezien. “Gooi maar weg”, is de eerste reactie van de eigenaar van een DVD met gedigitaliseerde oude beelden. Maar verzamelaar en restaurateur van oude (amateur)beelden Bas Romeijn herkent Rotterdam in het filmpje en gaat ermee aan de slag.

Romeijn heeft het beeldmateriaal gekregen van Museum Oud-Overschie. Daar is een DVD met oude beelden van de bevrijding in Overschie. “En er stond nog wat achteraan en dat had helemaal niks met Overschie te maken”, vertelt Romeijn. Hij mag het materiaal hebben.

Dansende draak

Een zoektocht leidt hem naar 15 september 1945. Op die dag viert de Chinese gemeenschap van Katendrecht de capitulatie van Japan met onder meer een optocht over de Coolsingel. Op de oude beelden is te zien hoe een lange stoet Chinezen met dansende draken voorbij trekt. Er lopen muziekkorpsen mee, er zijn versierde auto’s en er is een vlaggenparade.

De omgeving is kaal. Zo kort na de Tweede Wereldoorlog zijn in het centrum van Rotterdam de gevolgen van het bombardement van 14 mei 1940 nog goed te zien.

Uniek

In het Stadsarchief Rotterdam gaat Romeijn op zoek naar meer informatie. “Ik kwam tot de ontdekking dat er alleen maar twee foto’s waren.”, zegt de Barendrechter. “Toen dacht ik ‘ik heb iets unieks te pakken’. Dus ben ik met veel plezier bezig geweest om het op te knappen”, lacht hij trots. Anouk de Haas van het Stadsarchief Rotterdam is verrast dat er bewegend beeld is van deze gebeurtenis: “We hebben het niet eerder gezien, het is een heel bijzonder filmpje.”

Op 15 augustus wordt de capitulatie van Japan herdacht. Nederlands-Indie en dus ook China worden op 15 augustus 1945 bevrijd. Een maand later wordt die bevrijding in Rotterdam groots door de Chinese gemeenschap gevierd. Op de beelden zijn spandoeken te zien met ‘Leve ons China’. Ook de Indonesiërs zijn vertegenwoordigd met een spandoek met de tekst: ‘Voor een democratisch Indonesia’.

Het Vrije Volk schrijft op 17 september 1945 onder de kop ‘Overwinningsfeest der Chinezen’: “De Chinese kolonie te Rotterdam, versterkt met talrijke groepen uit andere steden, heeft de gehele bevolking laten delen in de vreugde over de overwinning op Japan door Zaterdagmiddag een optocht te houden, die een interessant schouwspel bood.”

Origineel

Het beeldmateriaal van deze gebeurtenis is vanaf maandag te zien op de website van Bas Romeijn. Al jaren houdt hij zich bezig met het digitaliseren en opknappen van oude filmbeelden.

Het liefst heeft hij het originele materiaal, maar dat is in het geval van de beelden van de Chinese viering niet het geval.

“Het materiaal wat men bij museum Oud-Overschie had, stond al op dvd. Die hadden ze in 2005 van iemand gekregen”, aldus Romeijn. “Het was gedigitaliseerd door VNS Productions, maar daar heb ik niets over kunnen vinden.” Het filmpje is in 1945 opgenomen door Dik de Oude. “Misschien is er iemand die het nog weet”, hoopt de Barendrechter.

Ook voor het Stadsarchief Rotterdam is het originele materiaal waardevol: “Waar is het origineel toch gebleven”, vraagt Anouk de Haas zich af.

Heb je meer informatie over de beelden, filmer Dik de Oude of VNS? Mail dan naar marcia.tap@rijnmond.nl