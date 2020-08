FC Rijnmond is terug op TV Rijnmond!

Er zijn een aantal wijzigingen in de line-up van FC Rijnmond vanaf dit seizoen. Zo zal het team van vaste huisanalytici worden uitgebreid. Naast Emile Schelvis en Geert den Ouden zullen voortaan ook Harry van der Laan en Thomas Verhaar beurtelings aan de desk plaatsnemen. Ook onze eigen verslaggevers Dennis van Eersel, Sinclair Bischop en Ruud van Os komen natuurlijk veel aan het woord in de talkshow.

FC Rijnmond is elke maandag te zien rond 17:20 uur. Ook in de maandageditie gaat het voortaan alleen nog over voetbal. De aandacht voor de andere sporten in het Rijnmondgebied is er vanaf september op dinsdag, in een nieuw wekelijks sportprogramma. Vanaf vrijdag 11 september gaan we ook weer elke vrijdag vooruitblikken.