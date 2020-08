Toeren op een klassieke solex door de Alblasserwaard: 'Juist dat oude is mooi'

Een hendeltje induwen, even steppen en gassen maar. Oude tijden herleven in de gemeente Molenlanden met de solexverhuur van Rijk de Jong uit Streefkerk. De Franse bromfietsen waren in de jaren '50 en '60 razend populair. Rijk verhuurt ze voor toertochten.

Met de solexen kun je de hele dag toeren. Althans, tot de tank leeg is: de oude beestjes rijden zo'n zeventig kilometer met een volle benzinetank. Een groep vriendinnen neemt de proef op de som en maakt met verslaggever Esther Schalkwijk een tochtje door de polders bij Streefkerk. Maar ook een rit naar bijvoorbeeld het historische stadje Nieuwpoort of de molens van Kinderdijk behoort tot te mogelijkheden.

"Je kan bij ons kiezen tussen een landelijke tocht, creatieve tocht of puzzeltocht", vertelt Rijk. "Vandaag gaan we door de polder, omdat het mooi weer is. Aan weerszijden zie je straks koeien grazen."

Uitdaging één is het starten van de solex, ervaart Esther. Anders dan bij een scooter zit de motor aan de voorkant en moet je eerst een stukje steppen om het apparaat aan te slingeren. Zodra er een beetje vaart is, slaat de motor aan en rijdt-ie als een zonnetje.

"Het is eigenlijk een heel simpel dingetje waar iedereen op kan rijden", zegt Rijk. De charme van het apparaat zit volgens hem vooral in de nostalgie. "Je hoort de herrie van die motor voor je, bij moderne scooters zit je óp de motor. Juist dat oude is mooi."

Niet alleen op de omgeving, maar ook op elkaar letten

De vriendinnen maken hun tocht en doen het volgens Rijk buitengewoon goed. "Een 9,5", geeft hij hen als rapportcijfer. "Andere mensen moeten we wel eens achterna lopen of een handje helpen, maar deze dames zijn goed bezig."

Het lastigste noemt Rijk het aanpassen aan elkaar. "Iedereen heeft een eigen snelheid. Als de één harder gaat dan de ander, kan je niet alleen van de omgeving genieten, maar moet je vooral ook op elkaar letten."

Ook de vriendinnen zelf zijn positief. "Het opstarten was even lastig, maar als je dat eenmaal onder de knie hebt gaat het goed", zegt een van hen. "Je ervaart vrijheid op die solex, zeker als je om je heen kijkt. Dat vind ik heerlijk", voegt een ander toe. "We trekken wel bekijks, want als wij langsrijden met zijn allen kijkt iedereen. Dat is wel grappig."