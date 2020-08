Rotterdammer Marcel van der Steen terug naar Beiroet, nu voor Giro 555

Journalist Marcel van der Steen is terug in Beiroet, de stad waar hij een aantal jaar correspondent was voor de NOS. Hij gaat er na de ramp in het havengebied films maken voor de hulporganisatie Giro 555.

De Rotterdammer, die ook jarenlang als verslaggever bij Rijnmond werkte, kwam zondagmorgen aan in de Libanese hoofdstad. "Ik heb meteen een wandeling gemaakt door het gebied, waar ik vroeger altijd uitging. Dat ligt dicht bij de haven. Het is vreselijk om te zien hoe die wijk nu in een soort oorlogsgebied is veranderd."

Bij de ramp in de haven van Beiroet kwamen zeker 158 mensen om het leven. Vijfduizend mensen raakten gewond. Veel personen worden nog steeds vermist.

'Ik was blij om hem nog in levende lijve te zien'

Het huis waar Van der Steen tot een half jaar geleden woonde, staat nog overeind. "Het is een flatgebouw van vijftien verdiepingen. Ik mocht er niet meer in, want het is gebarricadeerd. Ik ontmoette er gelukkig de conciërge. Dat is Omar, een Syrische man. Ik was blij om hem nog in levende lijve te zien."

Het grootste deel van de circa drieduizend mensen die dakloos zijn geworden, wordt opgevangen door familie en vrienden, zegt Van der Steen. "Je ziet niet dat ze op straat slapen. Maar hun huizen moeten zo snel mogelijk weer bewoonbaar worden gemaakt."

Zelf slaapt hij in een AirBNB. "In het pand zitten door de explosie geen ramen meer. Maar het is 's nachts eigenlijk nooit kouder dan 25 graden."

Wat hem opvalt, is dat de Libanese overheid zich amper laat zien. "De hulp komt van lokale organisaties en particulieren. Dat zijn ook de partijen waarmee Giro 555 samenwerkt." De Libanese regering lag voordat de explosie plaatsvond al zwaar onder vuur vanwege corruptie. De ramp in het havengebied heeft de kritiek op de machthebbers alleen maar vergroot.

De haven van Beiroet is cruciaal, zegt Van der Steen. "Dit land produceert zelf weinig tot niets. Alles moet worden ingevoerd. Ook water bijvoorbeeld. De grootste graansilo van het land stond pal naast de ontplofte loods. Er ontstaat hier nu een probleem met voedsel en water. Daarom is hulp via Giro 555 ook zo nodig."

Als filmmaker wil Van der Steen de verhalen van de 'gewone' mensen vertellen. "Hoe zij geraakt zijn in hun dagelijks leven. Straks ga ik op pad met Libanese jongeren, die na de klap direct aan de slag zijn gegaan. Ze ruimen puin en delen voedsel uit. Ook proberen ze hun tweedehandswinkel zo snel mogelijk weer in bedrijf te krijgen. Zodat ze weer inkomsten hebben."

'Libanezen geven nooit op'

"Ze gaan de straat op om tegen de regering te protesteren en steken tegelijkertijd de handen uit de mouwen. Thuis gaan zitten klagen? Dat is er niet bij. Libanezen geven nooit op."

Van der Steens beelden uit Beiroet zijn te vinden op de sociale mediakanalen van Giro 555. "En mogelijk ook in tv-programma's. Maar volg vooral Giro 555", zegt hij. "En eh.... maak dan ook meteen wat geld over."