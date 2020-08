Gele waarschuwingsvlag op strand Hoek van Holland

Op het strand van Hoek van Holland is maandagmiddag de gele vlag gehesen. Zwemmers worden op die manier gewaarschuwd voor een verraderlijke stroming in de zee.

Ze krijgen het advies om niet het water in te gaan, maar verboden is dat niet. Wie wil afkoelen, kan het best niet verder dan tot aan de knieën het water in, zegt de strandwacht.

Net als zondag staat er maandag een aflandige wind, die zorgt voor een gevaarlijke zee. Zondag kwamen langs de Nederlandse kust vier zwemmers om het leven.

In Hoek van Holland schoot de reddingsbrigade ook zeker tien keer iemand te hulp, maar grote problemen bleven uit.

Niet in paniek raken

Het gevaar in zee komt van zogeheten muistromen. "Die zijn er het hele jaar door", zegt strandwacht Dirk van Oosten. "Maar ze zijn nu sterker door de aflandige wind en het afgaande water."

Wie in een zo'n sterke stroom terecht komt, moet vooral niet in paniek raken, zegt hij. "Je moet je laten meevoeren tot je in een rustiger stuk terechtkomt. En dan schuin terug gaan naar het strand."