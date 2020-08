Kippenvel en emotie bij laatste bezoek cruiseschip Rotterdam aan thuishaven

"Ik kom kijken hoe ze voor het laatst heel mooi Rotterdam binnen komt varen. Ik vind dit zo mooi. We hebben nu geen Wereldhavendagen en kunnen tóch dit stukje historie aanschouwen. Ik hou van de haven en van Rotterdam", glundert Daniëlle. "Het water. De chemie. Het is gewoon prachtig."

De MS Rotterdam is verkocht. Dinsdagochtend vaart ze voor het laatst in haar huidige vorm uit op weg naar haar nieuwe eigenaar. Een gepast afscheid voor het schip dat jarenlang vlaggenschip was van de Holland America Line (HAL), mag volgens de toeschouwers dan ook niet ontbreken.

Laatste keer

"Het is ooit in 1873 begonnen met de Rotterdam I. Dit is inmiddels de Rotterdam XI. De Rotterdam voor de laatste keer in de stad is natuurlijk een heel bijzonder moment", zegt Nico Bleichrodt van de HAL. "Niet alleen voor ons, maar ook voor de fans van de Holland America Line en van het schip."

"Ik stond vanochtend al bijna met tranen in mijn ogen, laat staan morgen", zegt Bleichrodt. "Dit is het schip waar ik zelf ook als eerste op heb mogen varen vanuit Rotterdam. Dat was een heel speciaal moment. Ik denk dat het niet alleen voor mij en mijn collega's, maar ook voor velen hier in Rotterdam en voor velen die op dit schip hebben gevaren een emotioneel moment is. Ik hoop het droog te houden."

Toch is er voor de HAL en de fans iets om naar uit te kijken. Er komt gewoon een nieuwe Rotterdam. "Die loopt als het goed is in het derde kwartaal van volgend jaar van stapel", vertelt Mai Elmar van Cruise Port Rotterdam. "Dan hebben we een nieuw vlaggenschip Rotterdam en dat zal dan de zevende zijn in de lijn van de Holland America Line."