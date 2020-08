Azarkan verlengt contract bij Feyenoord tot de zomer van 2023

Afgelopen zondag startte hij in de basis in de met 3-0 gewonnen oefenwedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Azarkan luisterde een goed optreden op met een assist op Summerville die de derde treffer voor zijn rekening nam.

Ook met die Summerville is Feyenoord in gesprek over een nieuw contract. Berichten dat dit al in kannen en kruiken zou zijn worden ontkend.