Podcast: 'Een Feyenoord-trainer moet zich niet uitlaten over corona'

De dag na Feyenoord-Sparta is een mooi moment voor een nieuw seizoen van de FC Rijnmond Podcast. Over de strikte regelgeving in De Kuip, de keuze tussen Bozenik en Jørgensen en de nieuwelingen van Sparta.

Dennis van Eersel en Ruud van Os zijn het oneens over de woorden van Dick Advocaat na afloop van de wedstrijd. Volgens de trainer van Feyenoord konden er wel meer mensen in De Kuip dan de 3000 die er nu toegestaan waren. "Er waren toch ook zeeën van ruimte?', vraagt Van Eersel zich hardop af. "Daar gaat het niet om", countert Van Os. "Advocaat had ongelijk. Bovendien moet hij zich daar helemaal niet over uitlaten. Het gaat er ook om hoe die mensen binnen komen. Hoe ze naar het toilet gaan. Hoe ze elkaar passeren bij de trappen. Als na de evaluatie blijkt dat het allemaal goed ging, kan het worden opgeschaald naar een capaciteit van bijvoorbeeld 7000."

Frank Stout vindt het onbegrijpelijk hoe een deel van de Feyenoord-aanhang reageert op de mogelijk zware blessure van Sven van Beek. "Onbegrijpelijk hoe zo'n jongen wordt afgefakkeld door een deel van de eigen aanhang. Aanhangers van je eigen club. Van Beek verdient meer compassie."

Luister jij de FC Rijnmond Podcast al? Abonneer je snel!