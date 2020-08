Jonge huiswerkbegeleider geniet op Rotterdamse zomercampus: 'Je krijgt er een brok van in je keel'

De 23-jarige Darine El Houfi geeft al vier jaar huiswerkbegeleiding en werd door Zomercampus010 gevraagd om mentoren voor de deelnemende leerlingen te regelen. "Als je ziet dat de kinderen na twee weken in tranen afscheid nemen van hun mentor, dan krijg je daar wel een brok van in je keel."

Zomercampus010 is een eind juli gestarte zomerschool, voor kinderen van de basisschool en de middelbare school. Spelenderwijs leren staat centraal op de campus. Zo maken kinderen onder meer een krant, maar komen ze ook in aanraking met sport en cultuur.

De begeleiding op de speciale zomerschool komt, naast de docenten, van speciale studentenmentoren. "Zij zijn meer dan huiswerkbegeleiders", vertelt Darine El Houfi. "Het is mooi om te zien hoe ze hun best doen om de kinderen de twee leukste weken van hun leven te bezorgen."

"Als je ziet dat de kinderen na twee weken in tranen afscheid nemen van hun mentor, dan krijg je daar wel een brok van in je keel", vervolgt Darine. "Dan denk ik: ja, dan hebben we wel iets voor elkaar gekregen. De band tussen kinderen, docenten, mentoren, sportdocenten en de ouders is onbeschrijflijk. Dat is waar we het voor doen."

Pakket met shampoo

"De ouders hebben soms ook zoveel waardering. Ze hebben bijvoorbeeld niet veel geld, maar kopen dan toch een pakket met shampoo voor de mentor, omdat je kind er zo over te spreken is. We hebben ook best veel moeders gesproken die er alleen voor staan met de opvoeding van hun kind. Die ons dan om advies vragen. Je bent gewoon alles aan het doen om die kinderen zo goed mogelijk terecht te laten komen."

'Gelijke kansen in het onderwijs'

Darine, die zelf bedrijfskunde studeert, begon op zijn negentiende met het geven van huiswerkbegeleiding, een-op-een bij mensen thuis. Twee jaar later richtte hij Stichting Leren voor de Toekomst op. Inmiddels heeft hij al 1500 kinderen kunnen helpen. "Mijn doel is gelijke kansen in het onderwijs. Ik merkte dat ik wel achterstanden heb opgelopen op de middelbare school, omdat ik geen ondersteuning kon krijgen. Vanuit die 'drive' is Leren voor de Toekomst tot stand gekomen."

Toen Darine begon met zijn bijlessen vroeg hij tien euro per uur, daar waar anderen twintig euro per uur verdienden. "Ik ben de oudste thuis, ik heb nog twee broertjes en twee zusjes", vertelt Darine. "Als je dan voor al je kinderen huiswerkbegeleiding moet betalen, hou je aan het einde van de maand niks meer over. Wij konden dat niet betalen in elk geval."

"Ik merkte dat ik best wel goed was in het geven van bijlessen. Mijn vader is inmiddels wiskundedocent geworden. Die heeft veertien jaar thuisgezeten, nadat hij een auto-ongeluk had gehad. Vandaar dat wij het ook niet breed hadden thuis. Het is iets waar ik me niet voor schaam. Maar veel jongeren en hun ouders doen dat wel."

Goede band

Naast zijn betaalbaarheid, is Darine ook goed met de leerlingen, vertelt hij. "Ik vind het belangrijk om een goede band met ze op te bouwen. Dat lukte soms ook wel eens niet. Dan had ik leerlingen die écht niet wilden. Dan houdt het voor mij ook op."

"Om dit werk goed te kunnen doen moet je doorhebben wat voor vlees je in de kuip hebt. Want het ene kind is het andere niet. Je moet heel goed kunnen uitleggen en de kinderen weten te motiveren. Ik vraag vaak: waarom ben je hier eigenlijk? Dan zeggen ze vaak: omdat het moet van papa en mama. Nou, dan ga je met ze praten over hun toekomst. Hoe belangrijk school daarbij is. Dat betekent niet dat je allemaal een havo- of vwo-advies moet hebben. Maar het is wel goed om een richting te hebben. Als kinderen weten waar ze naartoe gaan dan zie je dat er een verandering komt."