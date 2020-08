Drijvende afvalcontainers op Bergse Plas oplossing voor 'schandalige vertoning'

"Het is eigenlijk 's werelds eerste drijvende milieupark," zegt Hans van Weel van de Stichting Schone en veilige Bergse Plassen in Rotterdam-Hillegersberg. Hij wijst op een drijvend ponton op de Bergse Voorplas waarop acht afvalcontainers staan. Het drijvende inzamelpunt is er gekomen op initiatief van omwonenden van de plas. Die ergerden zich groen en geel aan alle zooi die vanaf de bootjes in het water werd gegooid.

Stoerdoenerij

"Het was op zomerse dagen echt een schandalige vertoning wat de jeugd hier presteerde," zegt Hans Brocades Zaalberg, wiens tuin aan de plas grenst. "Het is stoerdoenerij. Dan varen ze weg en dan gooien ze stoer flessen en zelfs hele kratten achter de boot uit."

Het gedrag van de recreanten tijdens Hemelvaart en Pinksteren was de druppel die de emmer deed overlopen, vult Hans van Weel aan: "Toen lag de complete bonusaanbieding van de Albert Heijn hier in het water. De Jupiler, de Hertog Jan en andere merken die in die week in de aanbieding waren, hebben we hier uit de plas gehaald."

Zeshonderd kilo

Omwonenden, de Stichting Schone en veilige Bergse Plassen en de gemeente Rotterdam sloegen de handen ineen, met als resultaat het drijvend afvalponton. Het ligt er nu enkele weken. Na een zonnig weekend, waarin de plassen drukbezocht zijn, schat Hans van Weel de hoeveelheid ingezameld afval op zo'n zeshonderd kilo.

Dus het werkt, volgens Van Weel. "We komen nog wel steeds wat tegen, maar het is niet zo extreem als het met Pinksteren en Hemelvaart was."

Brocades Zaalberg beaamt dit: "Ik vind het een fantastische actie. Ik vaar zelf heel vaak op en neer over de plas en dan zie je gewoon dat die jongelui toch met plastic zakken naar het ponton gaan."