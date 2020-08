Goudriaanse grond geeft goede wijn: 'We zijn professionele amateurs'

Wat 35 jaar geleden begon met een kleine moestuin, is uitgegroeid tot een gebied van 2000 vierkante meter waar zelfs een prijswinnend product op wordt verbouwd. Wijngaard Chateau du Tets in Goudriaan is een uit de hand gelopen hobby van Machiel Krielaart en zijn vader Adrie.

"Als klein kind hielp ik al met snoeien en tuinieren hier", zegt Machiel over de wijngaard. "Het is er met de paplepel ingegoten. Op een gegeven moment kreeg ik de leeftijd dat ik ook zelf mocht proeven, maar toen had ik nog niet de passie zoals mijn vader."

Zuid-Afrika

Daar kwam tien jaar geleden verandering in, na een reis naar Zuid-Afrika. "Daar heb ik toen ook een wijnroute gedaan. Eigenlijk ben ik daar definitief verliefd geworden op tuinieren en wijngaarden. Het is het totaalproces dat het zo leuk maakt: het wijn maken zelf is iets aparts, maar ook het tuinieren, in het groen staan en ermee bezig zijn is leuk."

De wijngaard telde vroeger wel vijftig verschillende soorten druiven. Tegenwoordig zijn dat nog een tiental soorten. "We hebben door de jaren heen geselecteerd wat goed werkt op deze grond en in dit klimaat", legt Machiel uit. "In Frankrijk zie je soms kleine druivenplanten, maar hier zijn ze zo'n twee meter hoog. Ook dunnen we planten uit, zodat je minder trossen overhoudt en de overgebleven stukken een betere kwaliteit kunnen behalen."

Tekst gaat verder onder de foto



In balans

En niet zonder succes, zo bleek vorig jaar opnieuw. De wijngaard heeft al meerdere oorkondes ontvangen en won vorig jaar nog een zilveren medaille voor de rode wijn 'Rondo'. "Nederlandse wijnen kun je gerust een paar jaar wegleggen", zegt Machiel. "Deze wijn zat eerst in een roestvrijstaal vat, daarna twaalf maanden in een eikenhouten vat en is vervolgens nog eens een jaar weggelegd. Dan zie je dat de wijn zich mooi ontwikkeld en je een wijn krijgt met genoeg body, die mooi in balans is."

Chateau Du Tets nam het op tegen professionelere wijngaarden: "De één had nog drieduizend flessen op voorraad, de ander nog dertigduizend. En wij? Dertig. Wat dat betreft zijn wij professionele amateurs en is het voor ons gewoon leuk om een kwalitatief goed product te maken, maar eigenlijk is het gewoon een uit de hand gelopen hobby."

Tekst gaat verder onder de foto



Het aantal flessen wijn dat de wijngaard oplevert, ligt onder de duizend per jaar. "Je geeft het aan vrienden en familie, mensen komen aan de deur voor een doosje en we verkopen het bij de lokale kaasboer. Wat dat betreft beschouwen we onszelf niet als bedrijf."

De temperatuur van de laatste dagen is niet schadelijk voor de druiven in dit stadium. "Hadden we dit twee maanden eerder gehad, dan zou het niet goed voor de druiven kunnen zijn. Druiventrossen kunnen namelijk brandschade oplopen, als ze nog niet goed ontwikkeld zijn." Deze druiven worden echter in september of oktober geoogst. "Dus nu kunnen ze de zon wel hebben, want de schil is sterker."

Geen druiven stampen

Na het oogsten kan het echte wijnmaakproces beginnen. "We gaan eerst met de hand álle trossen door. Monnikenwerk", zegt Machiel. "Elk druifje dat niet goed is, gaat eruit. Daarna gaan we wegen, de suiker in de druiven meten en de druiven door een kneusapparaat halen."

Afhankelijk van de soort wijn, verschilt het hoe lang de schil de kans krijgt om kleurstof af te geven aan het goedje. "In geval van rode wijn duurt dat dan een aantal weken. Daarna gaan we persen." En nee, dat gebeurt niet door met voeten in een bak te stampen. "Dat is iets van meer dan honderd jaar geleden. Nu gaat het in een apparaat en blaast een soort ballon zich op, waardoor het sap naar buiten komt."

Zelf wijn proeven kan uiteraard ook. Chateau du Tets houdt op 5 september een open dag, waarbij liefhebbers een rondleiding krijgen over het terrein.