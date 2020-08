FC Rijnmond: 'Bozenik is nog niet de spits van Feyenoord'

Met twee doelpunten tegen Sparta toonde Robert Bozenik aan dat hij makkelijk scoort. Harry van der Laan, spits van Feyenoord in het seizoen '90-'91, kan genieten van de 20-jarige Slowaak. "Het waren prachtige goals. Maar spelen met de rug naar de goal kan hij niet goed. Nicolai Jørgensen is daar veel sterker in. Bozenik is niet balvast. In vergelijking met twee, drie jaar geleden heeft Jørgensen nooit meer zijn niveau gehaald. Bozenik zit er dicht tegenaan, maar hij is nog niet dé spits van Feyenoord", aldus Van der Laan.

In FC Rijnmond ging het natuurlijk ook over Feyenoord-Sparta. Geert den Ouden is positief verrast door Marouan Azarkan. Den Ouden: "Het was leuk om te zien hoe goed hij kan voetballen. Een beetje Berghuis-achtig. Of die pass van Senesi. Dat hadden we nooit verwacht, toen hij hier kwam. Aan het begin was niemand heel lovend over hem, maar hij heeft echt grote stappen gemaakt."

Onverstandige Advocaat

Van der Laan en Den Ouden verschillen van mening over het standpunt dat Dick Advocaat na afloop innam over de maatregelen tegen corona. Van der Laan vindt het 'zeer onverstandig.' "Door de premier en de burgemeester worden dingen aangegeven. Rotterdam is ook nog een brandhaard. Als trainer moet je je alleen maar met voetbal bemoeien."

Den Ouden moet er om lachen. "Advocaat heeft absoluut een punt. Hij doelt meer op hoe het in Nederland gaat. In Scheveningen liggen er inderdaad 50.000 mensen op elkaar. In de stad lopen mensen zonder mondkapje zo dicht langs elkaar en in De Kuip moet je met een mondkapje enorm afstand houden, dus ik snap wel dat hij het krom vindt."

