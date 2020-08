Meer supporters welkom bij Feyenoord-FC Twente

Er mogen zo'n 5000 toeschouwers aanwezig zijn bij de oefenwedstrijd van Feyenoord tegen FC Twente, van aankomende zondag. Afgelopen zondag mochten er tijdens Feyenoord-Sparta nog maar 3000 supporters bij zijn in de Kuip.

Feyenoord meldt dat verder dezelfde richtlijnen en maatregelen gelden als bij de derby tegen Sparta, die door de thuisploeg met 3-0 werd gewonnen. Feyenoord-trainer Dick Advocaat liet zich na die wedstrijd al kritisch uit over het maximale aantal van 3000 aanwezige supporters. "In een stadion van 50.000 man kan je nog 20.000 man in het stadion hebben. Als je het terugbrengt tot 3000... Tsja, dan maak je nooit fouten", zei hij.

Feyenoord-FC Twente begint zondag om 14.30 uur en is uiteraard volledig live te volgen via Radio Rijnmond Sport en deze site.

Luister jij de FC Rijnmond Podcast al? Abonneer je snel!