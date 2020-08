Vierde verdachte van dood Robby Klomp meldt zich bij politie

Eerder werden al twee mannen van 21 en 27 jaar uit Spijkenisse en een 24-jarige Rotterdammer opgepakt. Daarmee zitten er nu vier verdachten vast voor betrokkenheid bij de dood van Robby Klomp.

De 44-jarige Robby uit Rozenburg werd vlak voor kerst vorig jaar neergestoken op de Lijnzaaddreef in Spijkenisse. Hij was die avond bij een bevriend stel op bezoek voor een etentje. Ook een andere vriend, die honderd meter verderop woont, at mee. Deze man ging als eerste weg.

Maar toen hij thuiskwam, merkte hij dat er mannen in zijn tuin stonden die naar binnen wilden. Hij belde om hulp. Robby rende met het bevriende stel en de vriend naar het andere huis, aan de Rammenasdreef.

Zij zagen de vier mogelijke indringers en riepen dat ze moesten verdwijnen. De mannen wilden wegvluchten in een zwarte Seat Ibiza. Maar toen Robby riep dat hij hun kenteken had genoteerd, stopten ze en stapten uit.

De vriend rende naar huis om de politie te waarschuwen. Robby moest zich tegen vier man verdedigen. Hij werd diverse malen in zijn rug gestoken en overleed ter plekke.