Drama bij Rotterdamse Zevenhuizerplas: 26-jarige drenkeling overleden

Bij de Zevenhuizerplas in Rotterdam-Nesselande is maandagavond een 26-jarige man overleden. De brandweer haalde de drenkeling uit het water waarna het slachtoffer enige tijd gereanimeerd werd, maar dat mocht niet meer baten.

De man zwom buiten de boeilijnen in de Zevenhuizerplas, waar de bodem steil afloopt en de diepte naar 7 meter zakt.

Eerder vandaag werd er bij de plas in Nesselande ook al een jongetje van 7 jaar uit het water gehaald en gereanimeerd. De toestand van het kind is nog altijd niet bekend. Er is volgens de Veiligheidsregio geen link tussen de twee drenkelingen. Zij zwommen wel beiden buiten de boeilijnen. "Blijf er daarom alsjeblieft binnen", roept Jorg van Waardhuizen van de Veiligheidsregio op.

Omstanders reageren maandagavond geschokt op het overlijden van de 26-jarige drenkeling. "Ik zat rustig op m'n telefoon en ineens zag ik vier meiden het water in rennen", vertelt een man. "Daarna raakte een vriend van de overledene in paniek en ging hij er ook in. Het is de eerste keer dat we hier zijn maar ik kan niet bevatten dat er vandaag twee keer mensen in levensgevaar komen. Echt te bizar voor woorden."

"Ik ging er nog in om proberen te helpen maar het loopt gewoon echt heel hard af", vult een vrouw aan. "Waarschijnlijk dacht hij wel net iets verder te kunnen. Als je geen goede zwemmer bent kan dat echt gevaarlijk zijn. Maar dat het twee keer op een dag fout gaat is ongelooflijk, echt heel erg."