Forse rookontwikkeling bij brandend wilgenhout in Hoeksche Waard

In een deel van de Hoeksche Waard hebben bewoners het advies gekregen om ramen en deuren te sluiten vanwege een brand in de omgeving van de Heinenoordtunnel. Bij de brand komt veel rook vrij die over Oud-Beijerland en Heinenoord trekt.

In het buitengebied was aan het begin van de nacht van maandag op dinsdag brand uitgebroken in een grote stapel wilgenhout. Het vuur woedt in het buitengebied.



"Er is een poging gedaan om het vuur te blussen", zegt woordvoerder Annemarie Batenburg van de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. "Maar daar kwam zoveel rook bij vrij, dat we het verstandiger vonden om het gecontroleerd te laten uitbranden. Dat gaat nog wel een paar uur duren."

Toen de bluswerkzaamheden aan de gang waren nam de rookontwikkeling dusdanig toe, dat er zelfs van Goeree-Overflakkee meldingen kwamen van stankoverlast. Daarop is besloten om het vuur uit te laten branden, omdat dat gepaard gaat met minder rookontwikkeling.



In de dorpen in de omgeving komen ook as-deeltjes naar beneden.

De brandweer heeft metingen verricht in Heinenoord, maar heeft geen verhoogde concentratie gevaarlijke stoffen gemeten.