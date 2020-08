Het weer van vandaag: komt er nog een einde aan die hitte?

Vandaag is er flink wat zon en in de namiddag en vanavond bestaat er lokaal kans op een stevige onweersbui met kans op hagel, windstoten en veel regen. Het wordt maximaal 33 graden en er waait een matige oostenwind.

Vannacht is het rustig en droog met opklaringen. De temperatuur komt niet lager uit dan 20 graden.

Morgen zijn er perioden met zon en bestaat er in de namiddag en avond opnieuw lokaal kans op een stevige onweersbui. In de middag wordt het 31 graden. Er waait een zwakke tot matige oostenwind. In de middag zorgt een zeewind op de stranden voor enige verkoeling.



Vooruitzichten

De hitte verdwijnt na donderdag uit het Rijnmondgebied, de temperatuur zakt naar nog altijd een zomerse 25 graden. Het is wisselend bewolkt en er vallen enkele (stevige) onweersbuien.

Zondag blijft het vrijwel droog met zonnige perioden en kan het 27 graden worden. De kans lijkt groot dat de hittegolf nog tot begin volgende week doorgaat. Daarvoor moet de temperatuur dan wel in De Bilt dagelijks uitkomen op tenminste 25 graden.