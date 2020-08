Jongeren blij met heropening Gorinchemse kinderboerderij: 'Dieren zijn je grootste vrienden'

Het mooiste eiland van de gemeente. Zo noemen medewerkers het Natuurcentrum Gorinchem, een kinderboerderij waar jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag kunnen. Vanwege het coronavirus was het centrum een tijd lang dicht, maar de blijdschap van de heropening is nog altijd groot.

Niet alleen mensen met een verstandelijke beperking kunnen aan de slag bij Natuurcentrum Gorinchem, vertelt begeleidster Jacquelien. "Hier komen ook mensen die psychisch met zichzelf in de knoop zitten, of mensen die tijdelijk even rust nodig hebben. Het zijn allemaal mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken."

Eén van hen is Jimmy, die druk in de weer is met de pony's op het terrein. "Ze mogen vier keer per dag buiten lopen en dan moeten wij ze begeleiden", vertelt hij presentator Sander de Kramer. "Ik kwam hier zelf een jaar geleden, toen ik het niet meer wist. Nu heb ik hier mijn plekje gevonden en werk ik hier met plezier."

De tijd dat het natuurcentrum dicht was, was moeilijk voor hem. "Ik houd niet van thuis zitten. Eén dag is leuk, maar drie maanden? Nee dank je. Die dieren geven mij toch een bepaalde rust." Dieren zijn je grootste vrienden, geeft hij aan. "Ze voelen je emoties aan. Ik zou niet zonder ze kunnen."

Verzorgen

Ook Leroy voelt zich thuis tussen de beesten. "De dieren zijn heel belangrijk voor mij", zegt hij terwijl hij de schapen te eten geeft. "Elk dier is een deel van je familie. Je verzorgt ze, zorgt dat ze een schone slaapplek hebben en lekker kunnen eten. Je zorgt ervoor dat ze gezond zijn."

Uiteraard heeft hij de dieren gemist toen hij noodgedwongen thuis moest zitten vanwege het coronavirus. "Maar het was gelukkig niet heel moeilijk, want ik heb thuis ook twee huisdieren."