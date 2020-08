Huisartsen: geef huisartsen, thuiszorg- en verpleeghuiswerkers voorrang bij verdeling beschermende middelen

Huisartsen, verzorgers in seniorencomplexen en mensen in de thuiszorg zouden beter beschermd moeten worden, mocht het coronavirus opnieuw de kop opsteken. Daarom is er een oproep aan de overheid gedaan om deze mensen in de 'eerstelijnzorg' beter te beschermen.

"Na de uitbraak, eerder dit jaar, moest de verpleeghuiszorg en de thuiszorg soms zonder beschermmiddelen werken en dat moeten we echt voorkomen", zegt Henk Hoogervorst, de regionaal voorzitter van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). "Goede beschikbaarheid is echt belangrijk, zeker als de uitbraak doorzet, zoals je nu in Rotterdam ziet."

Hoogervorst, zelf huisarts in Hellevoetsluis, wijst op zijn eigen ervaringen. "Iemand komt binnen met hele andere klachten, maar heeft ook een klein kuchje. Corona ligt overal op de loer. Zeker nu vooral jongeren de ziekte lijken te verspreiden. Ze worden er zelf niet ziek van, maar kunnen wel andere mensen aansteken, zoals ouders of grootouders."

Eerder dit jaar was er na de uitbraak van het coronavirus nog sprake van een schaarste. Dat lijkt nu niet aan de orde, maar de mondkapjes, jassen en andere middelen moeten wel voldoende beschikbaar zijn, zegt Hoogervorst. "We mogen niet meer verrast worden door een stijgende vraag."

Ook bij het testen op een eventuele coronabesmetting zouden medewerkers uit de zorg voorrang moeten krijgen. "In het begin was dat nog zo, maar nu zijn de testen voor iedereen toegankelijk. Mensen in de zorg moeten nu soms een paar dagen wachten voordat ze getest kunnen worden en dan ook nog een paar dagen wachten op de uitslag. Zo lang kunnen we die mensen niet missen."