Hoogleraar: 'wet om Unilever in Rotterdam te houden, heeft schadelijke werking op lange termijn'

Hoogleraar Volberda: 'Ik heb liever dat we in Nederland bedrijven hierheen halen, dan dat we dreigen met boetes als bedrijven wegwillen'

In een laatste poging om het hoofdkantoor van Unilever in Rotterdam te houden, heeft GroenLinks een wetsvoorstel op poten gezet om bedrijven fors te beboeten als ze hun hoofdkantoor verhuizen naar een land waar geen dividendbelasting betaald hoeft te worden. "Maar de kans dat die wet er komt is bijzonder klein", zegt hoogleraar Henk Volberda van de Universiteit in Amsterdam.

Als de wet wordt aangenomen en Unilever vertrekt naar Groot-Brittannië, waar geen dividendbelasting betaald hoeft te worden, dan zou de Nederlandse staat een heffing opleggen van rond de 11 miljard euro over misgelopen belastinginkomsten. "Dat is nogal een bedrag", zegt Volberda. "En dat denkt Unilever ook, want ze hebben al laten weten dat ze in dat geval een hoofdkantoor in Nederland houden."

Toch staat Volberda niet te juichen over het wetsvoorstel. "Ik heb het liever dat we in Nederland een goed vestigingsklimaat hebben en daardoor bedrijven naar Nederland halen, in plaats van dat we bedrijven hier proberen te houden, door met boetes te dreigen."

Het voorstel kan op langere termijn dan ook een afschrikwekkende functie hebben, legt Volberda verder uit.

Het is ook nog maar de vraag of de wetgeving op tijd is aangenomen. De Britse en Nederlandse aandeelhouders bepalen in september en oktober of ze akkoord gaan met de verhuizing van het Rotterdamse hoofdkantoor naar Londen. In november zou de verhuizing dan definitief zijn.

"Daar komt ook nog bij of de wet überhaupt wel mogelijk is", gaat Volberda verder. "Belastingjuristen zeggen dat de wet ingaat tegen Europese regels. Ook zou het in strijd zijn met belastingverdragen met Groot-Brittannië. En in eigen land moeten de Eerste en Tweede Kamer ook nog akkoord gaan."