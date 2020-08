Gebouwen in schijnwerpers met 'Red Alert'; noodsignaal evenementenbranche

De evenementenbranche laat dinsdagavond van zich horen met de actie RED ALERT. Zo'n 80 gebouwen in heel het land zullen rood oplichten, waaronder de Stadsgehoorzaal in Vlaardingen, het voormalige zwembad Tropicana in Rotterdam en het Stadhuis van Dordrecht.

Verschillende culturele instellingen en lichttechniekbedrijven verzorgen de verlichting. Om negen uur zullen de lampen aangaan. Symbolisch om vijf voor twaalf doven ze weer.

Met de actie wil de branche een signaal afgeven hoe moeilijk ze het heeft in deze coronatijd. "Het doel van de actie is dat iedereen, maar met name de politiek, begrijpt dat langer dan vijf maanden overleven alleen mogelijk is met een continuering van de steunpakketten NOW, TOZO en (verbeterde) TVL. De evenementenbranche was de eerste die stil werd gelegd en zal de laatste zijn die weer opgestart zal zijn", schrijft de Vereniging van Technische Toeleveranciers Evenementen.

Het idee van de actie komt oorspronkelijk uit Engeland. Inmiddels komen uit verschillende landen berichten dat de actie ook daar opgepikt wordt.