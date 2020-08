Rotterdamse voetbalvereniging Leonidas houdt op te bestaan

Leonidas won in 2012 de landelijke KNVB-beker voor amateurs. Het jaar er op speelde de Rotterdamse club in de Topklasse, het hoogste amateurniveau in Nederland.

Nu, slechts acht jaar later, valt het doek voor de vereniging. In een interview met Voetbal Rotterdam vertelt Geert Hof, interim-voorzitter van de Stichting Leonidas Facilitair, dat Leonidas te weinig vrijwilligers op de been kon brengen. Hierdoor kwam de club organisatorisch in de problemen. Ook geeft hij aan dat de financiële problemen de komende seizoenen eerder groter dan kleiner zouden worden bij Leonidas.

Betaling spelers en vrijwilligers

Het tekort aan vrijwilligers heeft volgens Hof te maken met de periode waarin spelers en vrijwilligers betaald kregen bij de club. "We zijn vrij vroeg begonnen met het betalen van werk dat 90 jaar daarvoor altijd vrijwillig werd gedaan," zegt Hof tegen Voetbal Rotterdam. "Als je daar eenmaal aan bent begonnen, doet niemand meer iets onbetaald."

RKSV Leonidas, met een zaterdag- en zondagtak, heeft 450 spelende leden. De vereniging probeert deze spelers onder te brengen bij andere clubs.