'Als het Philharmonisch Orkest met je wil samenwerken, zeg je echt geen nee'

"Het zijn bijzondere tijden en dat vraagt om bijzondere optredens", zegt spoken word artist YMP. Deze week werd bekend dat hij voor het Philharmonisch Orkest van Rotterdam muziek gaat schrijven. In september treedt YMP op met het Philharmonisch Orkest in De Doelen.

Het was volgens YMP altijd al zijn grote droom om een keer met het Philharmonisch samen te werken. "En dan komt het belletje en dan zeg je echt geen nee", lacht de Rotterdamse kunstenaar.

De samenwerking komt niet helemaal uit de lucht vallen. Vorig jaar componeerde YMP al een keer een muziekstuk voor een orkest. "We hebben de nodige ervaring opgedaan", zegt YMP, die de klus samen met zijn partner Big Jay gaat uitvoeren. "Nu komt het grote mannenwerk."

'To be'

Het stuk krijgt de naam 'To be', een verwijzing naar de bekende passage van William Shakespeare uit het toneelstuk Hamlet. "Die vraag is namelijk nog steeds relevant. Mag ik er nog wel zijn in deze tijd. Waar maken mensen zich zo druk om? We zijn er nu eenmaal."

"Ik heb verder een carte blanche gekregen voor deze opdracht", gaat YMP verder. "Het wordt een supermuzikale voorstelling, met spoken word. Verder een cross-over van klassiek en hip-hop."

Heel groot is de overstap van spoken word naar klassiek niet. YMP: "Want er zitten al vrij veel klassieke elementen in mijn werk."

En op welk publiek mikt de Rotterdamse woordkunstenaar dan precies? "Op een combinatie van jong en oud. Vorig jaar lukte dat al bij een voorstelling in De Doelen. En voor minder doe ik het niet dit jaar."

De voorstellingen staan gepland voor 24 en 25 september.