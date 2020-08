Daniel den Hoed op zoek naar vrijwilligers: 'Ze zijn onmisbaar voor het familiehuis'

Het Daniel den Hoed Familiehuis in Rotterdam gaat verhuizen. Daarbij is meer ruimte voor familieleden van kankerpatiƫnten die voor hun behandeling in het ziekenhuis liggen. Maar meer kamers betekent ook dat er meer vrijwilligers nodig zijn.

Het familiehuis zit nu nog in een pand aan de Groene Hilledijk, maar verhuist naar een locatie tegenover het Erasmus MC. "Het huidige logeerhuis heeft dertien gastenkamers", vertelt directeur Rachel Maréchal. "En dat worden er dertig. Maar om die mensen een warm hartelijk thuis te bieden, hebben we meer vrijwilligers nodig."

Maréchal benadrukt dat de vrijwilligers onmisbaar zijn voor het familiehuis. "Zij maken van het huis een tweede thuis. Ze ontvangen de gasten, maken ze wegwijs en bieden een luisterend oor."

Dat laatste is een erg belangrijke rol. Ook bij de familieleden wordt de grond onder hen vandaan getrokken, als bij een geliefde de diagnose kanker wordt gesteld. Maréchal: "Het familiehuis is dan een plek waar mensen steun bij elkaar kunnen vinden. Iedereen zit in hetzelfde schuitje. We merken dat dan alle grenzen en achtergronden wegvallen. Iedereen is elkaar tot steun. En de vrijwilligers helpen daarbij als dat nodig is."

Daniel den Hoed is op zoek naar vrijwilligers tussen de 21 en 70 jaar oud, uit de omgeving van Rotterdam. "Het is een bijzonder afwisselende functie. De kamers moeten schoongemaakt worden, het administratieve werk moet gedaan worden en je werkt veel met mensen. Het geeft erg veel voldoening."