Drenkelingen Zevenhuizerplas konden niet zwemmen; ook 7-jarige overleden

De twee zwemmers die maandagavond overleden zijn na het zwemmen in de Zevenhuizerplas bij Rotterdam, konden allebei niet zwemmen. Dat hebben meerdere bronnen aan Rijnmond bevestigd. Toch zijn de twee onder de ballenlijn doorgegaan naar het diepe water en onderwater geraakt. Een 25-jarige man overleed maandagavond. Dinsdagmorgen overleed ook een jongen van 7 in het ziekenhuis.

Een dag na de dramatische gebeurtenissen in de Zevenhuizerplas komt Zita Caglayan een kijkje nemen. Ze was er de avond ervoor en zag het van dichtbij gebeuren. Zita heeft bloemen meegenomen. "Voor mij onbekende jongeman", staat er op het kaartje aan de bloemen. "Ik had je zo graag gered, maar het ging te snel."



Kopje onder

Caglayan was maandag vanuit haar woonplaats Zoetermeer gaan fietsen en stopte bij de Zevenhuizerplas voor een verfrissende duik. Toen ze zich weer ging aankleden, zag ze plots dat iemand met zijn armen aan het zwaaien was.

"Ik zei tegen mijn vriendin dat het volgens mij niet goed ging", legt ze een dag later uit. "Toen heb ik geroepen dat iemand 112 moest bellen. Zijn vriend is terug het water ingerend, maar hij kwam te laat. De jongen was al met zijn hoofd onder water verdwenen."

Na twintig minuten werd het slachtoffer teruggevonden. Daarna is nog een poging gedaan om de 25-jarige man te reanimeren, maar dat heeft niet geholpen.

"Ik zag thuis dat hij het niet heeft gered", blikt Caglayan terug. "Ik heb bijzonder slecht geslapen. Je ziet elke keer dat beeld voor je, van die zwaaiende armen. Je bedenkt je ook: was ik maar langer in het water gebleven, dan had ik hem misschien kunnen redden. Maar het ging allemaal zo snel."

Bloemen

Dinsdag wilde Caglayan per se terugkomen. Onder haar arm heeft ze een bosje bloemen met een kaartje.

Ze verbaast zich ook over hoe de jongeman is overleden. "Hij was echt maar net over de lijn, bij die paal daar. Maar het schijnt er snel heel diep te worden. Misschien is hij daarvan geschrokken en is hij daardoor in paniek geraakt."