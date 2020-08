Avonturenboerderij Molenwaard opent vakantiepark in zelfde thema en boeken kan vanaf deze week

Avonturenboerderij Molenwaard in Groot-Ammers is constant in ontwikkeling. Het themapark, bij kleine kinderen vooral bekend van de boerderijfiguren Fien en Teun, opent in juli volgend jaar ook een vakantiepark. Boeken kan vanaf later deze week. Maar ook op de boerderij zelf wordt druk gebouwd.

De bouw van het vakantiepark moet echter nog beginnen, zegt parkmanager Denise Brocx. "We beginnen half september, eerst met alle kabels. Uiteindelijk komen er allerlei accommodaties: huisjes om een grote plas, kleinere trekkershutten en speciale Fien-en-Teun-huisjes."

De vraag naar een dergelijk vakantiepark was volgens haar groot. "Mensen vragen vaak waar ze in de buurt kunnen verblijven, maar het dichtstbijzijnde vakantiepark is in Reeuwijk. Dat is best ver en met kleine kinderen wil je toch in de buurt verblijven. Deze kans kwam voorbij en toen dachten we: die moeten we benutten."

Het vakantiepark komt namelijk op de plek van camping De Put in Ottoland. De kleine camping in de Alblasserwaard is de afgelopen jaren veel in het nieuws geweest. De vorige eigenaar was van plan om er arbeidsmigranten te huisvesten. Maar dat viel niet goed in de smaak bij de vaste gasten van De Put. Ook in de gemeenteraad was het een discussiepunt. Uiteindelijk heeft Michael van Hoorne, eigenaar van Avonturenboerderij Molenwaard, het terrein opgekocht.



De website om een verblijf te boeken gaat deze week live. "Spannend", vindt Denise. "Het kan heel hard gaan lopen, maar het kan ook niet zo zijn. We zitten ver voor de gebruikelijke periode dat mensen gaan boeken, maar we willen het vakantiepark vast laten zien."

Recreëren op anderhalve meter

Avonturenboerderij Molenwaard is niet alleen een boerderij, maar heeft ook meerdere theaters, speeltuinen, een moestuin en kioskjes. "Alles is educatief", zegt manager Mechiel Blokland. "Er wordt bijvoorbeeld alles verteld over de dieren, hoe kaas gemaakt wordt en hoe groente wordt verbouwd."

Het hele terrein was vanwege het coronavirus twee maanden dicht. De opluchting was dan ook groot toen op 15 mei de poorten weer open mochten, vertelt Mechiel. "We hebben alles moeten aanpassen naar anderhalve meter-recreatie. Overal hebben we stippen aangebracht, zodat mensen op afstand in een wachtrij plaats kunnen nemen. Alle zitplaatsen staan uit elkaar en de shows van Fien & Teun hebben we naar buiten verplaatst."

Normaliter biedt de boerderij op een drukke dag plaats aan tweeduizend bezoekers. "Dat zijn er nu maximaal 1200 mensen, maar je mist toch die achthonderd bezoekers op een dag", legt hij uit. "Maar aan de andere kant zijn we allang blij dat we na 15 mei weer mensen mogen ontvangen. In die acht weken ervoor waren het er namelijk nul."

Nieuw op de boerderij

Tijd genoeg was er in ieder geval om nieuwe plannen uit te werken. Want niet alleen buiten de poorten van de boerderij, maar ook op het terrein verandert het een en ander. Werknemer Peter is dinsdag druk in de weer met het dak van een nieuw gebouw, waar een pannenkoekenhuis in moet komen.

"Straks komen daar de lekkerste pannenkoeken vandaan", zegt Mechiel. "We hopen het net voor de herfstvakantie te openen." Het thema van dit deel van het park is fruit en insecten. Het restaurant krijgt dan ook het uiterlijk van een grote fruitschuur en naast het pand komt een nieuwe attractie, waarbij kinderen zichzelf in een soort fruitkistjes kunnen rondtrappen. "Dan gaan ze rond door de fruitboomgaard."