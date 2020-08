Feyenoorder Sven van Beek opnieuw lang uitgeschakeld

Sven van Beek moet een operatie ondergaan en is langere tijd uit de roulatie. De verdediger van Feyenoord raakte zondag in de oefenwedstrijd tegen Sparta geblesseerd aan zijn enkel. Ook vorig seizoen raakte Van Beek tijdens de voorbereiding geblesseerd aan zijn enkel in de laatste oefenwedstrijd tegen Southampton.

Van Beek kwam zondag na rust in het veld. In de 79ste minuut raakte hij geblesseerd en moest zichtbaar teleurgesteld het veld verlaten. Een diagnose heeft dus uitgewezen dat hij moet worden geopereerd.

Het is de zoveelste fysieke tegenslag voor Van Beek, die de laatste jaren veel blessureleed heeft gekend. In 2018 was hij langere tijd absent vanwege een heupblessure en in het kampioensjaar van Feyenoord in 2017 kwam de verdediger uit Gouda door een teenblessure al helemaal niet in actie.