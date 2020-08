'We hadden niet verwacht dat het coronahotel zo snel weer open moest'

Ze waren nog geen drie weken dicht en nu moet het coronahotel bij het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam alweer open. "Dat valt ons ook wel wat tegen", zegt manager Alex Lindenburg van Aafje. "We hadden ook gehoopt dat het pas in het najaar nodig zou zijn."