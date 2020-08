184 nieuwe coronagevallen in de regio sinds gisteren, 1136 in een week tijd

Het aantal mensen in de regio dat besmet is met het coronavirus is dinsdag opgelopen naar 9099. Dat is een stijging van 184 besmettingen ten opzichte van maandag.

Het aantal nieuwe besmettingen ligt iets hoger dan maandag, toen er 152 nieuwe coronagevallen in onze regio werden gemeld. Zondag waren dat er 162.

De meeste nieuwe besmettingen komen uit Rotterdam: 115. Daar zijn nu in totaal 4426 coronagevallen geconstateerd. In Dordrecht en Schiedam nam het aantal nieuwe besmettingen toe met dertien.

Het RIVM meldt verder twee nieuwe ziekenhuisopnames in de regio sinds maandag. Beide komen uit Rotterdam.

Hogere toename afgelopen week

In de afgelopen zeven dagen is het aantal coronabesmettingen in onze regio toegenomen met 1136. Dat is een grotere toename dan vorige week, toen er sprake was van 860 nieuwe coronagevallen in een week tijd.

Aantal nieuwe coronagevallen in gemeenten in onze regio, ten opzichte van maandag, gevolgd door het totaal:

Alblasserdam 1 - 51

Albrandswaard 0 - 129

Barendrecht 5 - 181

Brielle 1 - 38

Capelle aan den IJssel 5 - 396

Dordrecht 13 - 633

Goeree-Overflakkee 0 - 275

Gorinchem 3 - 199

Hardinxveld-Giessendam 0 - 42

Hellevoetsluis 0 - 95

Hendrik-Ido-Ambacht 0 - 91

Hoeksche Waard 1 - 337

Krimpen aan den IJssel 1 - 99

Lansingerland 4 - 236

Maassluis 1 - 119

Molenlanden 0 - 127

Nissewaard 7 - 261

Papendrecht 2 - 90

Ridderkerk 2 - 192

Rotterdam 115 - 4426

Schiedam 13 - 396

Sliedrecht 0 - 73

Westvoorne 0 - 32

Vlaardingen 7 - 394

Zwijndrecht 3 - 187