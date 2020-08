Zeebonk Henk (81) neemt afscheid van MS Rotterdam: 'Kippenvel'

Kooijman kent de Rotterdam op zijn duimpje. Negen keer maakte hij een lange reis met het cruiseschip. "Ik ben het gaan doen sinds mijn vrouw is overleden," vertelt hij vanaf de kade op Katendrecht, met uitzicht op de kont van de Rotterdam. "Het was een gezellig schip, klein en overzichtelijk. Met die grote, moderne cruiseschepen is dat heel anders."

Verlangen naar zee

Het verlangen naar de zee is na zijn pensioen altijd gebleven. "Dat zit in mijn aderen, ik weet niet hoe ik dat uit moet leggen. De stilte, de ruimte. En het moment dat je na weken op zee eindelijk weer land in zicht krijgt."

Maar lange tijd kon Kooijman de naam van de rederij niet horen. In 1964 werd hij midden in de nacht op een mistige Oosterschelde door een vrachtschip van HAL overvaren. "Ik lag te slapen toen het vrachtschip op ons schip knalde. Er was een enorm gat in de romp geslagen. Ik ben naar boven gegaan en was de eerste die van boord sprong, daarna volgde de rest van de bemanning pas. Net op tijd, want binnen acht minuten was ons schip gezonken."

'Het blijft je hele leven bij je'

Alle bemanningsleden overleefden het ongeluk, twee mannen werden pas uren later gevonden. "Ze waren meegevoerd door de stroom en hadden zich verderop vastgeklampt aan een boei." Het ongeluk heeft diepe indruk gemaakt, vertelt Kooijman. "Ik heb geen fobie ofzo, maar het blijft wel je hele leven bij je."

Kooijman koestert, ondanks het ongeluk op de Oosterschelde, de mooie herinneringen aan zijn reizen met het vlaggenschip van HAL. Het uitzwaaien van het MS Rotterdam dinsdagochtend doet hem dan ook meer dan hij gedacht had. Bij het horen van de scheepstoeter valt hij even stil. "Ik heb het kippenvel op mijn armen staan, toch wel."